ARUANNE LUGEJALE ⟩ Üllatav, kuid fakt: Eestis on hakatud tegema head ajakirjandust vene keeles

Enamik eestlasi ei ole kunagi huvitunud, kuidas elab kohalik venekeelne ajakirjandus. Varem on see sattunud rambivalgusse peamiselt skandaalide tõttu. Meenub, kuidas on erinevalt kajastatud 9. maid (Venemaal võidupäev), 22. septembrit (Eestis vastupanuvõitluse päev, Venemaal Tallinna vabastamise päev) või pronksiööd. Viimane oli eriti ere lakmustest, mis lõppes mõne ajakirjaniku jaoks töökoha kaotusega.

See lõhe on nüüdseks suuresti kadunud, kuid venekeelne Eesti meedia on endiselt oluline ühiskonna lõimumise ja kodurahu hoidmise kontekstis, selle kui nähtuse vastu tasub huvi tunda ka eestlastel. Sõda Ukrainas on pannud uuesti küsima, kas ja millist venekeelset ajakirjandust me üldse vajame traagilisel ajastul, mil kõik, mis on «Vene», on Venemaa kuritegude tõttu kriitika ning kahtluse all?