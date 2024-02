JUHTKIRI ⟩ Meie uus kindral

Jättes kõrvale detailid, võib avalikkusesse jõudnud informatsiooni põhjal teha kolm järeldust. Esiteks, nimetatud kindralitele olid mitmed otsustajad ühel või teisel põhjusel vastu.

Teiseks, kolonel Andrus Merilo on konkurentidega võrreldes seni vähe silma paistnud, kuid talle pole olnud ka vastuseisu.

Kolmandaks, uue kaitseväe juhataja valimise protsess on olnud üheselt tsiviilkontrolli all, kus keskset rolli mängib riigikogu riigikaitsekomisjon. Sellesse komisjoni kuulub ka mitmeid endiseid kõrgeid sõjaväelasi ning ühtlasi pole võimalik väita, et komisjon oleks erakondlikult kallutatud. Võib mõtiskleda, kas komisjon on andnud kaitseväe juhtkonnale signaali, et soovib vähem avalikke seisukohavõtte, ent komisjoni häälte vahekorda vaadates on selge, et see signaal ei saanud tulla üksnes EKRE-lt.

Kuid meenutades hõõrumist lahkuva kaitseväe juhataja Martin Heremi ja EKRE vahel, tuleb meenutada sedagi, et läbivaks teemaks oli Eesti kaitsevõimekus. See võiks siiski olla ka kaitseväe juhataja reviir. Kas Eesti on andnud liiga palju moona ja relvastust Ukrainale? Millised on meie võimekuse lüngad, mida tuleks kiiresti likvideerida?

Postimees kutsub uut kaitseväe juhatajat ja meie poliitilist juhtkonda kiiresti astuma samme meie kaitsevõime kõige olulisemate lünkade likvideerimiseks.