ERKKI KOORT ⟩ Põhjused, miks kolonel Merilo on kaitseväe juhina väga hea valik

Kaitseväe juhataja on üks ametikoht ning pole ka. Sellel kohal on suurem kaal, kui lihtsalt peadirektoril ning tihti märksa suurem mõju, kui mitmetel ministritel. Me peame valima sellele kohale inimese, kes suudab meid eksistentsiaalses ohus kaitsta, mitte selle, kellel on must vöö ajakirjandusega suhtlemisel või parketil käimisel.