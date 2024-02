AASTA NOOR AJAKIRJANIK ⟩ Meinhard Pulk on Usain Bolt ja buldooser kombineerituna

Eks see neli aastat tagasi kulmud veidi kõrgele kergitas, kui Meinhard (25) tuli Soccernetist, jalgpalliuudisteportaalist meile üle ja hakkas poliitikateemal kirjutama. Algul oli raske uskuda, et selliselt stardiplatvormilt on võimalik nii kiiresti tõsisel teemal tippu tõusta. Aga ta on end tõestanud. Juba esimeste lugudega.