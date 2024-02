Eestlastel on kahtlemata olemas kaitsetahe. Kellel rohkem, kellel vähem. Sellest räägitakse järjest enam ja see on ka laiapindse riigikaitse mõttes kogu asja alus, millele üks riigikaitse toetuda saab. Aga vähem on räägitud venemaalaste kaitsetahtest.

Kas venemaalastel on see olemas, millele toetub ja kui suur see on? Kas me siin läänes üldse saame aru, kuidas venemaalane mõtleb ja kui väga ta põleb soovist oma riiki kaitsta?