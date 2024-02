ENE-MARGIT TIIT ⟩ Majanduse ja väärtuste kahvlis – kuidas edasi?

Eestis on sisserännu piirangud alates taasiseseisvumisest peale olnud võrdlemisi ranged ja immigratsioonikvoot suhteliselt väike. Ometi on see osutunud otstarbekaks – rahvastiku rahvuskoosseis on olnud läbi iseseisvusaastate enam-vähem püsiv ja eestlaste osa rahvastikus pole oluliselt muutunud. Ka kontrollitud sisserände põhimõtet on jälgitud – sisserändajate keskmine haridustase on olnud kõrge.