JUHTKIRI ⟩ Annetused mõnusaks eluks

See lugu on väga kurb seetõttu, et annetamine oli üldrahvalik aktsioon, mis tuli meie inimeste, sageli üsna kehvalt toime tulevate inimeste südamest. Kes annetas kümme eurot, kes kakskümmend viis eurot. Väga raske on üle hinnata kahju suurust, mida annetajate usaldusele valmistas Slava Ukraini raha väärkasutamine. Pole mingi ime, et annetused on kokku kuivanud.

Kui senini valitses arusaam, et väärkasutamine toimus kusagil Ukrainas ja Eestist oli sellega seotud vaid Johanna-Maria Lehtme, kes nüüdseks on pildilt kadunud, siis Postimees on küsitlenud Slava Ukraini juhtkonda, millest nähtub, et kahjuks pole see nii. Suur hulk mittetulundusühingule annetatud raha on kummalistel asjaoludel kulunud juba Eestis, järelikult on siinsete kasusaajate hulk olnud suurem.