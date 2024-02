Olles veetnud järjekordse unetu öö, süveneb mul tunne, et algul pandeemia ning seejärel sõja tõttu mustvalgeks võimendunud kõne- ja mõtteviisist ei pääse me kuidagi välja. Olukord ei ole normaalne, vaid tegemist on nakkava vaimse vägivallaga. Palun, kui Eestist päriselt hoolite, lõpetage see!