MART KULDKEPP ⟩ Venemaa on läänemaailma jaoks ikka veel must kast

Arvestades, et täiemahuline sõda Ukrainas on nüüdseks kestnud juba pea kaks aastat, on sobiv aeg vahekokkuvõteteks sõjalises, poliitilises ja miks mitte ka kultuurilises plaanis. Kindlasti on maailm saanud nende kahe aastaga võimaluse palju õppida, kirjutab kolumnist ja ajaloolane Mart Kuldkepp.