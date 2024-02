TÕNU PEKK ⟩ Vaatame Võrklaeva pensionisüsteemi muudatused lähemalt üle

Tulundusühistu Tuleva juhatuse liige ja EBSi õppejõud Tõnu Pekk sai ise just 50-aastaseks. «Kuigi mul on pensionieani veel minna, on nüüd selge, et ühel päeval see pensioniiga ikka tuleb ja viimane aeg on sellele mõtlema hakata,» lisab ta.

Foto: Eero Vabamägi