RAUL ENNUS ⟩ Ülikoolide kõrval võiks ka koolitusfirmad inimeste arengusse panustada. Kuid siin on üks «aga»

Hiljuti läbi viidud Eesti koolitusturu uuringust selgub, et rõhuv enamik koolitusfirmasid on väga väikesed ning see on üks olulistest takistustest ettevõtete arengul, näiteks uute metoodikate või tehnoloogiate rakendamisel või välisturgudele minekul. Olukorda aitaks muuta tellijate hulgas inimeste arengu ja õppimise väärtustamise kasv ning ka suuremate riiklike tellimuste suunamine eraturule, selgitab KFL juhatuse liige ja Juunika Koolituse juhtivpartner Raul Ennus.

Uuringu tellis 2023. aastal Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liit (KFL). Uuringust selgus, et kuigi koolitusfirmade hulgas leidub küllalt neid, kes tegutsenud juba aastakümneid, siis enam kui miljoni eurose aastakäibega ettevõtteid on alla kümne. Üllatus ei ole see, et koolitussektoris on palju väikseid ettevõtteid, küll aga see, et meil ei ole sektoris koolitusfirmasid, kes küüniks isegi laiemas mõttes keskmise ettevõtte mahuni. Ja paraku on just väiksus tihti see, mis seab ka piirid ettevõtte ja sektori arengule.