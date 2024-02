KRISTEL PEIKEL ⟩ Ääremaast Läänemere rohepärliks

Hiiumaa on isegi Eesti mõistes väike koht. Aasta läbi üheksa tuhat elanikku, koos suvehiidlastega paarkümmend tuhat. Tallinnast vaadates ka üks kauge kant. Parvlaevareis kestab tund ja 15 minutit. Koos sõiduga Tallinnast Rohuküla sadamasse ja Heltermaalt edasi oleme pealinnast kolme ja poole tunni kaugusel. See on pikem teekond kui Missosse Võrumaal. Tõsi, lennukiga saab Tallinnast Kärdlasse poole tunniga, lennujaama turvaprotseduurid lisaks. Mitmed Euroopa sihtkohad on ajaliselt sama kaugel või lähemalgi.