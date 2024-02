RIINA SOLMAN ⟩ Riisalode immigratsiooniplaan on mitmes mõttes kahjulik. Põhjendused on siin

Eesti valitsuses on kaks minister Riisalot – sotsiaalkaitseminister Signe ning majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit. Mõlemad on endale pähe võtnud idee, et sisseränne on võluvits, mis Eesti probleemid ära lahendab. Signe arvates saab sellega lahendada demograafilist kriisi ja Tiit arvab, et sisserände suurendamisega saab majandust elavdada. Kahjuks mõlemad eksivad.