AHTI KALLIKORM ⟩ Vajame täna Moskva kiriku vastu sama julgust, mis oli Pühal Platonil

6. veebruariks on Eesti riik andnud tähtaja, mil Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku juhil, metropoliit Eugenil elamisluba Eestis lõpeb, sest tema tegevus on Eestile julgeolekuoht.

See on paras hetk, et meenutada esimest Eesti õigeusu piiskoppi Platonit, kes on ka esimene ristiusu pühakuks kuulutatud eestlane üldse. Platoni tapsid enamlased Vabadussõja ajal.