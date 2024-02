ERKKI RAASUKE ⟩ Milline roll on Eesti tulevikus loojatel, hoidjatel ja lõhkujatel?

Ma ei alusta selle tõdemusega soovist kinnitada, et vaadake, tegelikult on ju kõik hästi. Ma räägin sellest, et meil kõigil on olemas reaalne elukogemus suhteliselt kiirest, laiapõhjalisest ja veenvast arengust. See ei tee meist kohe arengueksperte, aga meil võiks olla praegu mõnedki head teadmised ja tähelepanekud sellest, et mis on seda edu toetanud. Ja kuna mitte kõikidel 50 aastat tagasi meiega samal joonel olnud rahvastel pole nii hästi läinud või on läinud isegi halvasti, siis saame õppida nendelt ja nende otsustest, mis pole lubanud neil meiega sarnast edu kogeda.