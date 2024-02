Erkki Bahovski ⟩ Demokraatia ainuvõimalikkus Ukrainas

Viimasel ajal on läänes pööratud varasemast võibolla suuremat tähelepanu ka Ukraina sisemistele arengutele. Nii kirjutas nädalavahetuse Financial Times võimalusest, et Ukraina naaseb oligarhide aega. Eks siinsamaski Postimehes kirjutas Jaanus Piirsalu koos oma Ukraina kolleegidega laupäevases AKs sellest, kuidas mitmed mehed ei soovi minna sõjaväkke, sest ei taha võidelda reegleid rikkuva riigi eest.

Ukraina sisemistest probleemidest kirjutamine on tasakaalutrikk. Ühelt poolt on selge, et Vene propaganda üritab igati võimendada Ukrainas aset leidvaid küsitavusi ja neid ka läänes Ukrainas kahtlejaile edasi sööta. Teisest küljest ei tundu õige, kui neid küsitavusi maha vaikida. Seega tuleb Ukraina probleemidest kirjutajal alati arvestada, et Kreml ja tema käsilased kirjutatut enda huvides ära kasutavad.