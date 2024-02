JUHTKIRI ⟩ Konkurents viib edasi

Postimees avaldab oma iga-aastase koolide edetabeli. Esikolmik pole võrreldes mulluse aastaga muutunud: esikohal on Tallinna reaalkool, järgnevad Tallinna inglise kolledž ja Tallinna Gustav Adolfi gümnaasium. Esikoha punktisumma on mõnevõrra väiksem kui mullu, kuid eks näidanudki eelmisel aastal avaldatud PISA testid, et ehkki olles maailma tipus, on Eesti koolilaste teadmised loodusõpetuses veidi langenud. Vara on siiski selle põhjal teha mingeid üldistavaid järeldusi, nagu võiks olla tegemist püsiva langustrendiga.