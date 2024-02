RANDO KRUUSMAA ⟩ ÜROd on lihtne hukka mõista, kuid tuleb mõista ka üht asjaolu

Kuna Hamas kontrollis Gaza sektorit, oli tal vähemalt vähemalt kaudne mõju UNRWA töötajatele. 30 000 töötajast enamik olid kohalikud. Kuidas oleks saanud seda mõju minimeerida? Teha kõigile töötajatele taustakontroll? ÜRO teeb oma võimaluste piires kontrolle, kuid sellises piirkonnas ei ole see ülesanne kerge. Kindlasti saab selleks eraldada lisaraha, kuid kas doonorriigid on valmis, et rohkem kulub kohalike tausta kontrollimiseks ja vähem reaalseks abiks?

Alati on võimalus, et ÜRO võiks värvata rohkem töötajaid mujalt, kellel pole ebasobivat kohalikku mõju, kuid kas selleks on vajalikku raha ja kas väljaspool leidub piisavalt soovijaid, et sellises turbulentses piirkonnas töötada? Kuluefektiivsus on teinekord ÜRO missioonil argument ja kohaliku inimese värbamine on alati odavam.