MATTIAS JÕESAAR ⟩ Finantsvabaduse sekt külvab ühiskonnas ilmajäämishirmu ja valesid ootuseid

Praegune üsna kurjakuulutava ilmega aastakümme on inimkonda jõuliselt maa peale tagasi toomas. Finantsvabaduse unistus on nagu roosa õhupall eelmisest kümnendist, millest võiks lihtsalt lahti lasta. Varem või hiljem läheb see lõhki ja maa peale tagasitulek toimub siis juba ootamatult ja valusalt kukkudes.