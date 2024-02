Türgi välisministeerium teatas, et Vladimir Putini visiiti oodatakse 12. veebruaril. Türgi ametliku info kohaselt kavatsetakse arutada uut vilja väljaveo lepingut Ukraina sadamatest. Eelmisest viljaveo leppest mäletatavasti lahkus Venemaa ise. Kuid Vene Musta mere laevastik ja õhuvägi ei suutnud blokeerida Ukraina sadamaid.

Nüüdseks on vilja ja teiste kaupade väljavedu Ukrainast taastunud ning Venemaa ei ole enam suutnud korraldada suuremaid rünnakuid Ukraina sadamatele. Ukraina jaoks oleks kindlam ja lihtsam, kui tema sadamaid saaks kasutada uue lepingu alusel. Märksa olulisem on, et Putini visiit aitaks visuaalselt murda diplomaatilist isolatsiooni, kus Venemaa osaliselt viibib ning vilja väljaveo leppe sõlmimine annab taolise visiidi tarbeks Türgi jaoks enam-vähem viisaka ettekäände.