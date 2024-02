Juhtkiri ⟩ Valitsuse õhulossid

Saksa majandus vähenes mullu kolmandas kvartalis 0,3 protsenti. Tegelikult pole see juba paar aastat suuremat kasvanud ja ka tänavu ei paista midagi kuigi head silmapiiril. Mõnigi ütleb, et Saksamaa on Euroopa «haige mees», kelle äriidee enam ei toimi.

Meie jaoks on Saksamaa oluline ekspordipartner. Tegelikult isegi tõenäoliselt kõige olulisem ekspordipartner, kuigi statistikatabelites see nii ei paista. Saksamaa nimelt on üks tähtsamaid sihtriike ka meie teiste suuremate ekspordimaade kaupade ja teenuste jaoks.

Kui Saksamaal läheb kehvasti, on kehv aeg ka neil riikidel, kes meie kaupu ja teenuseid ostavad. Kui Saksamaa äriidee enam ei toimi, mõjutab see tugevalt ka meie ekspordisektorit. Isegi nii tugevalt, et võib tekkida küsimus, kas Eesti äriidee veel toimib.

Eesti majandus on kahanenud juba ülemöödunud aasta algusest. Selle pikaajaliseks kasvatamiseks pole meil suurt muid võimalusi kui eksportimine. Siseturg on Eestil nii väike, et selle peal liiga kaua ei kasva. Seega peavad meie ettevõtted olema eksporditurul konkurentsivõimelised. Ehk meie pakutav ei tohi olla kallim kui teiste riikide samaväärne toode või teenus.