HANS ORRU ⟩ Ma ei saa oma last kodust lasteaeda viia, ilma et pean kõndima sõiduteel

Mõeldes selle talve ilmaoludele, tekib küsimus: «Kuivõrd on see võimalik?» Kui vaadata aknast õue, tähendab see ilma ehk «meil on täna väga libe», kui ma mõtlen pikemas ajaskaalas, siis see tähendab kliimat ehk «meil võib tulevikus talviti olla veelgi libedam kui praegu».