Pärast kaht, õigemini üheksat aastat sõda Ukrainaga paljastusid lõpuks nn spetsiaalse sõjalise erioperatsiooni eesmärgid – selgus, et nendeks on tualetid Ukraina koolides. Peterburi kuberner Aleksandr Beglov kirjutas oma Telegrami-kanalis sõduri otsekohesusega, et Venemaa sõjaväelased Ukrainas saavad hästi aru, mille eest nad võitlevad. «Neile poistele, kes nägid koolides tualette, kus kahe ruumi asemel, tüdrukute ja poiste jaoks, on neid kolm – tüdrukutele, poistele ja sooneutraalsetele – ei pea selgitama, milliste väärtuste eest me seisame,» teatas Beglov.