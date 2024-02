Käsi pulsil ⟩ Kas Ratas on Isamaale tulu- või kuluartikkel?

Keskerakonna liikmete äsjane erakonnavahetus toob kaasa suurema jõujoonte muutuse Eesti poliitikas. Keskerakond ise on saanud külge tugeva stigma ja keegi teda enam valitsuskoalitsiooni kutsuda ei taha või ei julge. See on hea uudis Reformierakonnale, sest ilma temata tõenäoliselt enam ühtki valitsust teha ei saa.

On ise küsimus, kas see põlistab Reformierakonna ka peaministriparteina. See sõltub eelkõige sellest, kas Isamaa suudab oma praegust populaarsust hoida või mitte. Kui suudab, on tal valida kuni kolme valituskoalitsiooni vahel, sõltuvalt jõudude jagunemisest. Kui Reformierakond taastab oma liidripositsiooni, siis on sama valikuvabadus neil.

Keskerakonna tipp-poliitikute eksodus on juba mõjutanud ja tõenäoliselt mõjutab pikaajaliselt nende erakondade reitinguid, kuhu nende väljaränne on toimunud.

Toetus Sotsidele on juba tõusnud, pärast seda kui Tanel Kiik ja veel mitu keskerakondlast nendega liitus. Sotside toetuse tõusu on seletatud ka sellega, et Lauri Läänemets on valitsuses mänginud õpetajate streigiga seoses tõhusat siseopositsiooni. Mingi mõju võis sellel ju olla, kuid Kristina Kallas Eesti 200st oli palju jõulisem, samas Eesti 200 reitingus muutust ei toimunud.