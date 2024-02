RAINER SAKS ⟩ Ukraina õhurünnak Krimmis on osutunud esialgu räägitust edukamaks

Ukraina edukas õhurünnak Krimmis 26. detsembril Feodosia sadamas. Ukraina edukad õhurünnakud on Krimmis sagenenud.

Ukraina õhurünnaku kohta Balbeki lennuväljale Krimmis on ilmnenud täiendavaid infobitte. Võib järeldada, et lennuvälja rünnakus ei olnud peamised sihtmärgid mitte lennukid, vaid side ja juhtimispunktid. Nii on juhtimispunkti tabamise tõttu saanud Vene sotsiaalmeedia info kohaselt surma kindral-leitnandi aukraadis ohvitser Aleksander Tatarenko. Meedias nimetatakse teda eskadrilli juhiks, mille tarvis tal oleks liig kõrge aukraad. Kui ta aga juhtis lennuväe operatsioone kogu piirkonnas, võib tema viibimine Balbeki lennuväljal olla loogiline.