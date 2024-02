Vahur Luhtsalu ⟩ Energeetikas pole pudelikael, vaid silmus, mis meie kõri kinni pigistab

Hiljuti andis Euroopa Kontrollikoja liige Keit Pentus-Rosimannus intervjuu Eesti Rahvusringhäälingule, milles võeti vaatluse alla Euroopa rohekava edenemine transpordisektoris. Asja sisu saab lühidalt kokku võtta selliselt – kõrged ootused, jäigad nõuded, aga loodetust kehvemad tulemused. Nüüdseks on ilmnenud pudelikaelad, millega ei osata midagi peale hakata.

Rohekavade pudelikaelasid leiame aga ka mujal. Näiteks meie praeguste elektrihindade valguses võib öelda, et oleme põhjendamatult kõrgetest ootustest kannustatult lubanud endile seada või ka ise seadnud väga jäigad eesmärgid ja nõuded meie kodumaises elektritootmises. Enamgi veel – Euroopa rohekavade kohapealsete elluviijate ootused eraisikutele, ettevõtetele on nii jäigad, et ähvardavad Eesti majandusarengu, energeetilise sõltumatuse ja inimeste toimetuleku alustalasid.