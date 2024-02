31. jaanuari pressikonverentsil tunnistasid nii majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo (Eesti 200) kui ka konjuktuuriinstituudi juht Peeter Raudsepp, et Eesti majandus on täiesti käpuli.

Tänase seisuga on oma majandusprognoosid avaldanud meil tegutsevad suuremad pangad: SEB ja Swedbank kui ka piirkonna oluline pank Nordea. Prognoosida majandust on paras nõiategu. Kuid pankadel on majanduse tervise kohta üpris hea info: kuidas kasvavad laenud ja hoiused, kui kõrged on intressid, kui suur osa laene läheb hapuks ning milline on ettevõtete üldine hoiak. Lisaks saab prognoosidest kähku kätte ka eelmiste aastate statistika. Ka avaldati 1. veebruaril jooksva aasta jaanuari inflatsiooni näitaja ja riigikontroll analüüsis rohepöörde edukust tuuleenergia arenduste alusel.