Tõnu Lehtsaar ⟩ Pisut pettumusest

Nõustamistöös on mu pilk pidama jäänud ühele kogemusele, millega inimestel on raske toime tulla. See on pettumuskogemus. Mõnel juhul on see ühekordne pettumine ühes inimeses, teistel juhtudel võib see puudutada organisatsiooni, riiki või lausa maailmavaadet. Pettuda võib kelleski või milleski. Kõigi nende erinevate vormide taga on teatud ühised jooned. Püüdes asjast pilti saada, üllatas mind, et (nõustamis)psühholoogias on pettumuse ja sellega toimetulekuga tegeletud pigem vaid paar aastakümmet.