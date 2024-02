NÄDALA NÄGU ⟩ Rahva-Ratas jätkab restarti

Kahe pikaaegse sõbra erinevused on näha praegugi. Simsonile sobib terava ja detailidele-faktidele orienteeritud poliitikuna Euroopa Komisjoni voliniku positsioon, kus teda kujutanuks ka aastaid tagasi ette. Ratas on paljude hinnangul vastupidine juhtum. Poliitikaloomes kipub jääma pealiskaudseks. Positiivse tooniga tõlgendades võiks öelda, et on klassikaline justkui suurt pilti nägev juht. Kriitikud aga räägivad, et Ratast huvitab vaid poliitika ja poliittehnoloogia kui selline, ta on visioonitu ja teeb poliitikat poliitika pärast, mitte kindla eesmärgi nimel.