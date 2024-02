JUHTKIRI ⟩ Putini lootus kustub

Head diplomaatilist veenmisklassi näitasid selles vaevalises protsessis Itaalia peaminister Giorgia Meloni ja Prantsusmaa president Emmanuel Macron. Orbáni manööverdusruum on ka pidevalt vähenenud, lisaks on ameeriklased tema peale väga pahased, et Ungari on venitanud Rootsi NATOsse võtmisega.

Ülemkogult tulnud uudis on erakordselt hea, sest ehkki Ukraina kaitse Vladimir Putini juhitavate agressorite vastu peab, napib kaitsjatel juba laskemoona, iseäranis suurtükimürske. Pole kahtlust selleski, et lääneriikide abita variseks Ukraina sõjas olev majandus kokku.

Uudis on väga hea veel kahel põhjusel. Esiteks, üle tüki aja on Euroopa näidanud selgroogu ning on saatnud olulise diplomaatilise signaali USA-le ja Venemaale. USA Kongress vaevleb teatavasti sisepoliitilistes probleemides, kus kemplus käib piiritarade ja illegaalse immigratsiooni üle, mistõttu on seal täiendav Ukraina abistamine juba eelmise aasta lõpust takerdunud. Kui Euroopa Liit on nüüd oma töö ära teinud, ei saa USA Kongress jääda pikemaks ajaks häbisse – seda enam, et tegelikult pole sealseid kongresmene mõtet kahtlustada üleliigses Putini-meelsuses.

Teiseks, sõnum Venemaale on jõuline: Euroopa on ärkamas, mobiliseerumas ning kavatseb Ukrainat toetada nii kaua, kui on vaja. Võrreldes Euroopa Liidu majanduspotentsiaali Venemaa omaga on selge, et sellist kurnamissõda Venemaa ei võida – isegi kui USA abi Ukrainale peaks tõepoolest lõplikult otsa saama.