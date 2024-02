Mikk Salu ⟩ Streigi moraal: õpetajate vastu on ohtlik minna

Kui peaks puusalt pakkuma, siis kõige kõrgema staatusega amet on arst või meditsiinitöötajad üldiselt.* Üks tuntud poliitiline suhtekorraldaja selgitas kunagi, et poliitilises debatis ei tasu jääda teisele poole kui «valge kitli kandjad». Isegi kui ratsionaalsed argumendid on sinu poolel, siis ühiskondlik meelsus, lugupidamine ja toetus on alati valge kitli poolel.

Õpetajatel on samuti kõrge staatusega amet. Võimalik, et mikrotasandil on õpetajad oma staatust kaotanud, osa õpilasi või lapsevanemaid on muutunud ülbemaks, käituvad lugupidamatult, teevad asju, mida minevikus poleks tolereeritud, aga suuremal ühiskondlikul tasandil on õpetajad endiselt kõrge staatusega.