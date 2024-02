ILMAR RAAG ⟩ Ulmelised numbrid! Vaadates reserve on Euroopa tugevaim armee Soomel

Vaatame otsa erinevatele reservipoliitikatele. Saksamaa armee suurus on umbes 181 000 inimest ja nende reservi suurus on 34 000. Reserv on seega umbes 17% armeest. Prantsusmaa relvajõudude suurus on 198 000, reserv 25 000 meest. Reserv on umbes 12 % armeest. Suurbritannia numbrid on samas suurusjärgus. Üldiselt me saame aru loogikast, kus reserv on vajalik eelkõige ekspeditsiooniarmee aukude lappimiseks.