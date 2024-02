Penpa Tsering on Tiibeti Keskadministratsiooni juht paguluses. Tema tiitel on sikjong ehk «poliitiline juht». Kõigile tuntud dalai-laama on vaimne juht. Sikjong kohtus 25. jaanuaril riigikogus Eesti poliitikutega, seejärel käis Soomes ning reisis siis Tallinna kaudu edasi Lätti ja Leetu, andes eelnevalt pikema intervjuu.

Penpa Tsering, palun rääkige kõigepealt endast. Me kujutame ette, kuidas saadakse poliitikuks või isegi valitsusjuhiks, aga peaminister eksiilis ehk täpsemini sikjong – see on üsna ebatavaline amet.

Ma sündisin 1966. aastal, see on seitse aastat pärast seda, kui Tema Pühadus dalai-laama koos umbes 80 000 tiibetlasega kodumaalt lahkus. Mu vanemad olid nende hulgas. See tähendab, et ma pole kunagi oma maad näinud. Selleks, et oma emotsionaalset vajadust täita, olen küll palju käinud India Himaalajas, et näha Tiibetit kasvõi eemalt.