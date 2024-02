PEETER TALI ⟩ Tartu rahu tähtsusetusest

Kuigi president Lennart Meri on nimetanud Tartu rahulepingut kõlavalt Eesti riigi sünnitunnistuseks, on see dokument seisu tõttu geopoliitilisel malelaual oma tähtsuse põhimõtteliselt kaotanud, kirjutab riigikogu liige ja julgeolekuekspert Peeter Tali (Eesti 200).