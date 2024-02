ALEKSANDR TŠAPLÕGIN ⟩ Võtame majanduse taastamisel eekujuks USA

Eesti majandus on olnud kaheksa kvartalit järjest languses, enim on kannatanud tööstustoodang, mis kahanes aastaga 12,2 protsenti. Samal ajal ei ole kuulda midagi valitsuse plaanidest Eesti majanduskasvu taastamiseks. Ja pole ime – tundub, et valitsuse ministrid loodavadki, et kõik laheneb justkui iseenesest.