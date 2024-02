MERLE RUZITŠ ⟩ Kõik räägivad õpetajate palkadest, aga unustame nende vaimse tervise

Õpetajate streigiga on üles kerkinud mitmed teemad – palganumbri kõrval on kõne all nii õpetajate ülekoormus, sh üle aja töötamine kui erinevate tööülesannete suur hulk. Tore, et arutellu on lisandunud õpetajate karjäärimudeli küsimus, kuna sellel on oluline roll välise motivatsiooni tekitamisel, et meie koolid ei jääks ilma headest õpetajatest ning oleks tagatud pealekasv uute ja innukate haridusandjate näol.