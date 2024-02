Ajaloolistele tähtsündmustele, nagu Tartu rahu aastapäev või meie Euroopa Liidu ja NATO liikmesuse 20. aastapäev, on ikkagi inimlik läheneda ka isiklikust vaatepunktist. Tõsi on, et ilma Eesti riigi sünnitunnistuse, Tartu rahuta poleks mul olnud võimalik end 2001. aasta 6. detsembril erakordselt hästi tunda.