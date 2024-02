MIHKEL KUNNUS ⟩ Tehisaru tegelikku laastustööd ei panda tähelegi

Jälgin uudiseid tehisaru vallast samasuguse mahasurutud kirglikkusega nagu USA presidendivalimisi – väga tähtis asi, aga kuna minu seisukohad ei mõjuta protsessi vähimalgi määral, siis ei hakka ühelegi leerile liiga tuliselt kaasa elama. Jalkafänni hoiak jäägu ikka jalka juurde, nii püsib pea selgem. Eelmises nädalalõpulisas kaardistas Rahvusraamatukogu andmeteadlane Krister Kruusmaa mõningaid levinumaid hirme , mida tehisaru seni on toonud ning mis kipuvad varjutama aktuaalsemaid (PM, 26.01). Mind kõnetas enim eesti keelde ja kultuuri puutuv. Ainus, kus ise saaksime midagi ette võtta.

Nõustun, et igasugused kujutlused singulaarsusest, inimkonna ülevõtmisest ja muud taolised on reaalseid ohte varjutavad pseudoprobleemid. Aga lisaksin veel kaks suurt häda, mida tehisaru endaga kaasa toob ja juba on toonud.