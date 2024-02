See ongi õige tee edasi. Selleks et Eesti majandus, ettevõtete tulemused ja inimeste palgad hakkaks jälle kiiresti kasvama, on vaja turule juurde soodsamat ning senisest väga palju rohkemat puhta elektrienergia pakkumist. See tagab stabiilselt soodsa energiahinna, motiveerib väikeettevõtlust ja annab julgust investeeringuteks.