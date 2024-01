JUHTKIRI ⟩ Meelehärmas majandus

Eriti kahetsusväärne on asjaolu, et majanduse nässukeeramisega tegeleb valitsus Reformierakonna juhtimisel. Reformierakond võttis omal ajal Isamaalt üle majandusreformide teatepulga ning seisis pikalt madalate maksude ja liberaalse ettevõtluskeskkonna eest. Praeguseks pole nendest komponentidest enam alles suurt midagi. Niisiis kehastab Laari loo pealkiri meie ajahetke traagilist vaimu: majanduses valitseb tusameelne talv ja Vale-Thatcheri tegutsemine Stenbocki majas näib jätkuvat veel kaua. Ilmselt on ka Reformierakonnast saanud märkamatult Vale-Reformierakond.