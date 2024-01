TARVO MADSEN ⟩ Kõlvart mängib imelikku mängu

Olgu kohe öeldud, et Kõlvartil ei olnud sugugi hea meel meelsuskontrolli üle. Ta viitas, et sellised küsimused on solvavad. Tegelikult arvan ma, et Kõlvarti pahameel ei tekkinud mitte sellepärast, et ta oleks meelsuskontrolli pärast solvunud, vaid seetõttu, et ma panin ta olukorda, kus ta pidi ütlema välja lauseid, mis paljudele tema valijatele ei meeldi. Olgu ka öeldud, et ise ta neid lauseid otsesõnu välja öelda ei soovinud või kui ta seda tegi, siis keerutades.

Tal on välja kujunenud kindlad maneerid, kuidas seda teha. Konkreetne näide: ta väldib ütlemast välja sõna «Venemaa». Ka otsesaates kasutas ta selle asemel väljendit «see riik» ning seda on ta teinud igas intervjuus, kus tema käest on sel teemal küsitud. Miks? Võib arvata, et ta tahab jätta otsad lahtiseks, et tema valija tema peale pahaseks ei saaks.

Kui Kõlvart tahab, et inimestel ei tekiks enam küsimusi tema meelsuse kohta, peaks ta ise nägema vaeva, et neid ümber lükata.