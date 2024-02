LOODUSFOTO ⟩ Rebased löövad end lille

Rebase kasukas on veebruaris kõige esinduslikum. Seda muidugi juhul, kui vaderit pole tabanud kärntõbi. Katkutud kasukaga isasrebasel pole pulmas ilmselt just eriti palju lööki. Külmadel talvedel on looduses vahel tähtis asi ajada: tundub, et tänavused pakased on üksjagu selliseid vileda karvaga peigmehi juba looja karja kutsunud.