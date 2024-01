JÜRI LUIK ⟩ Eesti NATOsse: kuidas võimatu eesmärk õnnestus

Meie ühine mure Eesti julgeoleku pärast üha süveneb. Mure on põhjendatud, aga paanikat tuleb vältida: hindame olukorda rahulikult. Oleme hästi kaitstud. Kaitseväge on hooga arendatud, aga peame meeles ka seda, et Eestis viibivad Briti, Prantsuse ja Ameerika Ühendriikide väed. Ärme ise oma heidutust nõrgenda, ärme jäta muljet, et meil on mingi salajane teadmine, et NATO on tegelikult nõrk. Diplomaat Jüri Luik meenutab, kuidas sai Eestist NATO liige, mille tõelist väärtust oskame hinnata praeguse Venemaa-Ukraina sõja valguses.