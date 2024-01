Kivisele ja tihedale linnaruumile pakuvad tasakaalu linna ümbritsevad datšade (suvemajade) rajoonid. Siiani on levinud arusaam, et igal narvakal peab olema oma datša. Selline kaheosaline süsteem tähendab, et linna elamurajoonid on üsna tihedalt koos. Nii imestavad siiakolinud taas, kuidas suurem osa vahemaid on jalgsi läbitavad ja teenused on kättesaadvad. Pikematel distantsidel on abiks bussid.