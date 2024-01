KARMO KURI ⟩ Kui riigikogu on Eesti pidur, mitte vedur, ei tasu oodata kutset ka vabariigi sünnipäevale!

Viimastel nädalatel on ühiskonnas peateemana üles kerkinud mure Eesti Vabariigi aastapäeva vastuvõtu pärast. Presidendi vastuvõtt on oluline sündmus. Kohtuvad nii välisriikide saatkondade esindajad kui ka Eesti poliitiline- ja kultuurieliit, et tähistada meie riigi ja rahva pidupäeva ehk Eesti Vabariigi väljakuulutamist 1918. aastal.

Tõik, et kõik Eesti inimesed vastuvõtule ei mahu, on teada juba 1993. aastast, kui toimus taasiseseisvunud Eesti esimene selletaoline pidulik vastuvõtt. Suur osa rahvast jälgib pidustusi televiisori või raadio vahendusel. Tänavuse aasta kutsete saamine on vallandanud aga pahameele laviini mitmete riigikogu liikmete seas, sest kutse jäi saamata ka neil. Mõistmatust selle otsuse puhul on väljendanud ka riigikogu esimees Lauri Hussar.