Kuid olgem täpsed. Eesti Haridustöötajate Liidu esimees Reemo Voltri pidas teisipäevasel pressikonverentsil vajalikuks märkida, et «üks erakond ei soovi olukorda lahendada» ning et õpetajad võtsid vastu ettepaneku, mille «tegid kaks erakonda valitsusest». Me teame väga hästi, kes need erakonnad on.