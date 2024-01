MART LAAR ⟩ Me tusameele talv ja Vale-Thatcher

Peaminister Kaja Kallas on solvunud eesti rahva peale, kes ei kipu aru saavat, kui fenomenaalse peaministriga teda õnnistatud on, ning on leidnud solidaarsuse Riigikogu EKRE fraktsiooniga, kes on protestiks selle vastu, et Vabariigi President ei austa riigikogu piisavalt, kutsumaks kõiki selle liikmeid oma vastuvõtule «Estonias», otsustanud sinna üldse mitte minna.