SERGEI METLEV ⟩ Parteid leidsid riigikoopast kulda õpetajale ja näitasid, kuidas Eesti riiki tükeldada

Valitsuspoliitikute kõnepruugist on selgunud, et Eestis on «sotside ministeeriumid» ja «Eesti 200 ministeeriumid», kes on leidnud järsku enda seest 5,7 miljonit lisaeurot õpetajatele. Aga «reformierakondlaste ministreeriumid» oma oravaraha ei ole veel õpetajatele andnud. Kas järgmisena hakkame riiki parteiliini pidi tükeldama, küsib Postimehe venekeelsete väljaannete peatoimetaja Sergei Metlev.