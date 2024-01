MARTI AAVIK ⟩ Skandaal on see, et pataljoni jagu ametnikke ei tea, kuhu raha läheb

Imestama peaks aga selle üle, kuidas on võimalik, et 315 haridusministeeriumi ja 400 haridus- ja noorteameti töötajat ei oska isegi kambakesi igale uuele ministrile paugupealt öelda, mis meie maksurahaga haridussüsteemis juhtub. Skandaal ei ole isegi mitte see, kas ametnikke on sada rohkem või vähem, vaid korduvalt kuuldud ülestunnistus, et selget pilti tegelikult ees pole.