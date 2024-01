ANDRES ERGMA ⟩ See on maal elavate eakate suur unistus

Meie, pensionärid, lubame aga endile nende ootuste seadmisel teatavat reserveeritust. Teades, milline kaos valitseb ühistranspordi korralduses Eesti eri paigus praegu, kuuldes, kui vähe on riigil raha, aga leitakse vahendeid panna Tartu ja Riia vahele sõitma uus uhke rong, tekib paratamatult kahtlus, et liikuvusreformist saavad järjekordsed kaunid sõnad paberil, kuid mis päris inimeste päris muresid tegelikult ei lahenda.

Eestimaa maapiirkondades elavatel eakatel ei ole just suuri nõudmisi. Kui pääseks kord nädalas mõnda suuremasse poodi, vajadusel arsti juurde ja apteeki ja ka koju tagasi. Kuid ometi jõuavad minuni lood Võrumaa külast, kus olematu bussiliikluse tõttu käib hea tervise juures autot mitte omav eakas proua linnas toitu ostmas ja arstil sotsiaaltöötaja autoga, Läänemaalt on tulnud kaebusi, et erinevate bussifirmade sõidugraafikud ei arvesta inimeste vajadusi just erinevate firmade kooskõlastamatuste tõttu.